В Ставрополе полыхает склад

Утеплитель горит на складе в Ставрополе. Пожарным удалось спасти человека, находящегося в помещении. Жертв и пострадавших нет. Сейчас тушение огня продолжается.

МЧС России проинформировало о том, что в Ставрополе на складе произошел крупный пожар – пламя охватило площадь почти в четыре сотни «квадратов». Вспыхнул утеплитель. По данным, спасателей погибших и пострадавших нет, один человек был спасен.

«В Ставрополе огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В производственно-складском здании горит мебель на 400 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет»

– МЧС РФ

В настоящее время борьба с огнем продолжается. После того как пожар будет потушен, специалистам предстоит установить все причины возгорания.