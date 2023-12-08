Вестник Кавказа

В Ставрополе полыхает склад

В Ставрополе полыхает склад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утеплитель горит на складе в Ставрополе. Пожарным удалось спасти человека, находящегося в помещении. Жертв и пострадавших нет. Сейчас тушение огня продолжается.

МЧС России проинформировало о том, что в Ставрополе на складе произошел крупный пожар – пламя охватило площадь почти в четыре сотни «квадратов». Вспыхнул утеплитель. По данным, спасателей погибших и пострадавших нет, один человек был спасен.

«В Ставрополе огнеборцы МЧС России локализовали пожар. В производственно-складском здании горит мебель на 400 кв. м. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет»

– МЧС РФ

В настоящее время борьба с огнем продолжается. После того как пожар будет потушен, специалистам предстоит установить все причины возгорания.

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