В Самарканде проходит встреча глав МИД стран-соседей Афганистана

Опубликовано: 11:06, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Самарканде сегодня проходит министерская конференция стран-соседей Афганистана с участием глав МИД России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, в ходе которой ее участники обсудят пути афганского политического урегулирования.

В Самарканде стартовала конференция министров иностранных дел стран-соседей Афганистана, в которой принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, Китая, Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Они в ходе встречи обсудят дальнейшие шаги по содействию афганскому политическому урегулированию, стабилизации гуманитарной и социально-экономической ситуации в этой стране.

Перед началом встречи Сергей Лавров, Цинь Ган, Хоссейн Амир Абдоллахиан и Раббани Кхар сфотографировались вместе, затем встреча продолжилась в закрытом формате, передает РИА Новости.

Ожидается, что в ходе конференции стороны также обсудят развитие региональной экономической интеграции и реализации транспортных и энергетических проектов с участием Кабула.

Завтра, 14 апреля, Сергей Лавров примет участие в совещании министров иностранных дел стран СНГ и министерской встрече в формате РФ - Центральная Азия.