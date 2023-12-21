Вестник Кавказа

В Россию прибыла вторая партия яиц из Турции

Яйца
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие яйца продолжают поступать на российский рынок. Первая партия пришла 3 января, вторая - 5 января.

Турция осуществила вторую поставку куриных яиц в Россию. С начала года на российский рынок поступило уже 633,5 тыс штук турецких яиц.

"5 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России"

– Россельхознадзор

Первая партия столовых яиц прибыла из Турции 3 января.

Также стартовали поставки инкубационных яиц из Турции.

Ожидается, что импортные яйца помогут стабилизировать ситуацию с ценами в России примерно через месяц.

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