В Россию прибыла вторая партия яиц из Турции

Турецкие яйца продолжают поступать на российский рынок. Первая партия пришла 3 января, вторая - 5 января.
Турция осуществила вторую поставку куриных яиц в Россию. С начала года на российский рынок поступило уже 633,5 тыс штук турецких яиц.
"5 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена вторая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России"
– Россельхознадзор
Первая партия столовых яиц прибыла из Турции 3 января.
Также стартовали поставки инкубационных яиц из Турции.
Ожидается, что импортные яйца помогут стабилизировать ситуацию с ценами в России примерно через месяц.
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