В Росатоме рассказали о грядущем визите главы МАГАТЭ в РФ

На этой неделе Гросси может приехать с визитом в Россию. По данным Росатома, глава МАГАТЭ прибудет в Калининград.

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о предстоящем визите генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Россию.

"Мы исходим из того, что он состоится в конце этой недели. С большой вероятностью в Калининграде"

– Лихачев

Визит Гросси будет совершен в рамках регулярных контактов для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта. Последний раз глава МАГАТЭ приезжал в РФ в начале февраля.