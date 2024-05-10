В правящей партии Грузии назвали единственный сценарий смены власти

Каха Каладзе подчеркнул, что власть в Грузии можно поменять только на выборах. С 15 апреля в республике регулярно проходят акции протеста, участники которых выступают против резонансного закона об иноагентах. Против этого закона выступают также официальные лица США и ЕС.

Власть в Грузии можно сменить только на выборах. Такое заявление сделал 16 мая генсек правящей партии республики и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Много раз говорил и повторю, если у кого-то есть желание сменить власть, то это должно быть сделано путем выборов. Это решают не внешние силы и не вмешательство извне, а его превосходительство население Грузии"

– представитель "Грузинской мечты"

Он подчеркнул, что только граждане должны решать, кому быть у власти, а кому – нет.

По словам генсека правящей партии, сегодня у каждого гражданина есть право мирно выражать свой протест, но в последнее время в стране происходят насильственные формы протеста.

"За этим стоят радикальные политики-реваншисты, повестка дня которых состоит только в том, чтобы прийти к власти путем госпереворота, поскольку они точно знают, что у них нет шансов сделать это через выборы"

– Каха Каладзе

Напомним, с 15 апреля в республике регулярно проходят акции протеста, участники которых выступают против резонансного закона об иноагентах. На этой неделе грузинский парламент принял его в третьем и окончательном чтении.