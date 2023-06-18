В Пятигорске за 750 млн рублей благоустроят главное озеро Кавминвод

Опубликовано: 21:54, 18 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новопятигорское озеро будет благоустроено. Территорию парка приведут в порядок к 2027 году.

Территорию самого большого озера в регионе Кавминводы приведут в порядок, на это будет направлено почти 750 млн рублей.

"Принято решение о реконструкции второго этапа парка Победы (Новопятигорское озеро). Министерством экономического развития РФ определен период реализации мероприятий с 2023 по 2026 годы. Стоимость реализации проекта 748,5 млн рублей"

– глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов

На данный момент не выбрана компания-подрядчик, а также не установлены окончательно лимиты финансирования проекта.

Площадь парка Победы, прилегающего к озеру, составляет порядка 90 га. В нем будут проложены велодорожки, устроены детские площадки и зоны отдыха.

Озеро в Пятигорске пользуется популярностью летом как у туристов, так и отдыхающих. Оно пригодно для купания.