В Пятигорске за 750 млн рублей благоустроят главное озеро Кавминвод

Территорию самого большого озера в регионе Кавминводы приведут в порядок, на это будет направлено почти 750 млн рублей.
"Принято решение о реконструкции второго этапа парка Победы (Новопятигорское озеро). Министерством экономического развития РФ определен период реализации мероприятий с 2023 по 2026 годы. Стоимость реализации проекта 748,5 млн рублей"
– глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов
На данный момент не выбрана компания-подрядчик, а также не установлены окончательно лимиты финансирования проекта.
Площадь парка Победы, прилегающего к озеру, составляет порядка 90 га. В нем будут проложены велодорожки, устроены детские площадки и зоны отдыха.
Озеро в Пятигорске пользуется популярностью летом как у туристов, так и отдыхающих. Оно пригодно для купания.