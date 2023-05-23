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В ООН сообщили о продолжении переговоров по зерновому соглашению

В ООН сообщили о продолжении переговоров по зерновому соглашению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Участники зерновой сделки продолжают обсуждать нерешенные вопросы, сообщил в ООН. Там также приветствовал тот факт, что РФ пошла на продление сделки.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций приветствует продление Россией зернового соглашения. Такое заявление Антониу Гутерриш сделал на сегодняшнем заседании Совбеза ООН.

В связи с этим он выразил надежду на то, что продукты из России и Украины будут свободно поступать на мировой рынок.

Помимо этого, глава организации отметил, что вместе с Россией, Украиной и Турцией они продолжают обсуждать оставшиеся вопросы в рамках соглашения.

Когда была заключена черноморская зерновая инициатива?

Зерновая сделка была оформлена летом 2022 года. После этого ее продлевали три раза. Осенью прошлого года срок действия соглашения был продлен на 120 дней, а в марте - на 60 дней. Последний раз сделку продлили 18 мая. Она будет действовать до 17 июля.

Зерновая сделка продлена до 17 июля - МИД

Зерновая сделка продлена до 17 июля - МИД

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