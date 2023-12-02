В Москве стартовал саммит премьер-министров стран СНГ

В Москве проходит заседание Совета премьер-министров стран СНГ. С приветственным словом к участникам обратился Владимир Путин. Свои доклады зачитали главы правительств России и Азербайджана.

В Москве стартовало заседание Совета глав правительств СНГ, в котором принимают участие премьеры стран Содружества. С приветственным словом обратился президент России Владимир Путин.

В своем обращении он отметил, что культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей.

Глава государства подчеркнул, что сегодня задача стран содружества - максимальное сохранение общего многонационального достояния и обогащения его новым содержанием.

С докладом выступил азербайджанский премьер Али Асадов. Он подчеркнул, что сегодня Азербайджан придает особое значение дальнейшему расширению и укреплению двусторонних связей, которые являются залогом успешного взаимодействия в рамках СНГ.

Глава правительства АР добавил, что Азербайджан и СНГ увеличили в 2023 году товарооборот на 17%. По его словам, регулярные контакты на межправительственном уровне позволяют вести продуктивный диалог по всем аспектам сотрудничества.

Российский премьер Михаил Мишустин на заседании заявил, что Россия придает особое значение развитию взаимодействия в СНГ, назвав содружество уникальной и востребованной площадкой для обсуждения значимых вопросов многостороннего сотрудничества.

"Страны СНГ обладают значительным промышленным, энергетическим и сельскохозяйственным потенциалом, а также богатыми природными ресурсами и талантливыми кадрами"

- Михаил Мишустин