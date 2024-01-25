В Лачине состоялась торжественная церемония передача ключей от квартир

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин. Здесь им вручили ключи от квартир. Торжественная церемония прошла во вторник вечером.
Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла сегодня в город Лачин. Здесь они получили ключи от квартир.
Участниками церемонии помимо обладателей недвижимости стали официальные лица Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.
Отмечается, что все вернувшиеся в Лачин будут жить там же, где жили до оккупации. В настоящее время в городе живет 431 семья или 1627 человек.