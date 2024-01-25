Вестник Кавказа

В Лачине состоялась торжественная церемония передача ключей от квартир

Семьи бывших вынужденных переселенцев возвращаются в Лачин
© Фото: сайт АзерТАдж
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в Лачин. Здесь им вручили ключи от квартир. Торжественная церемония прошла во вторник вечером.

Очередная группа семей бывших вынужденных переселенцев прибыла сегодня в город Лачин. Здесь они получили ключи от квартир.

Участниками церемонии помимо обладателей недвижимости стали официальные лица Государственного комитета Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев и Специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Отмечается, что все вернувшиеся в Лачин будут жить там же, где жили до оккупации. В настоящее время в городе живет 431 семья или 1627 человек.

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