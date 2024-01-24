Лачин принимает 23 новых семьи

В освобожденный от армянской оккупации Лачин возвращаются еще 72 бывших вынужденных переселенца – это 23 новых семьи, которые будут жить в цветущем городе.

Освобожденный после армянской оккупации и восстановленный город Лачин принимает новое пополнение – сегодня в город прибывают еще 23 семьи бывших вынужденных переселенцев, а это 72 его новых жителя.

Очередная группа возвращающихся граждан сегодня выехала в город из Гарадагского района города Баку, передает Trend.

Теперь в обновленном городе будет жить 431 семья, а это уже 1627 человек.