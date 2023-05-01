В Казахстане отмечается День единства народа

Опубликовано поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа.
"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. <…> Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации",
– сообщил Токаев.
В республике все граждане объединены общими ценностями и идеалами, принадлежат к одной большой семье, единой казахской нации, подчеркнул казахстанский президент.
Лидер республики отметил, что успешные реформы приведут государство к прогрессу и гармонии.
"Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству. Народная мудрость гласит: начало счастья - согласие. <…> Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости",
– заверил он.
Президент Казахстана также пожелал гражданам благополучия и процветания в своем поздравлении.
Отметим, что до 1996 года в Казахстане 1 мая праздновался День весны и труда.