В Казахстане отмечается День единства народа

Опубликовано: 12:00, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Казахстане празднуется День единства народа. С поздравлением к гражданам обратился Токаев. Он назвал многонациональность богатством республики

Опубликовано поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа.

"Общенациональное единство является нашим бесценным богатством, прочной основой нашей государственности. Казахская земля стала родным домом для представителей разных этносов. <…> Мы все принадлежим к одной большой семье, единой казахской нации",

– сообщил Токаев.

В республике все граждане объединены общими ценностями и идеалами, принадлежат к одной большой семье, единой казахской нации, подчеркнул казахстанский президент.

Лидер республики отметил, что успешные реформы приведут государство к прогрессу и гармонии.

"Достичь поставленных масштабных целей мы сможем только благодаря нашему нерушимому единству. Народная мудрость гласит: начало счастья - согласие. <…> Мы будем последовательно созидать гармоничное общество, основанное на принципах равенства и справедливости",

– заверил он.

Президент Казахстана также пожелал гражданам благополучия и процветания в своем поздравлении.

Отметим, что до 1996 года в Казахстане 1 мая праздновался День весны и труда.