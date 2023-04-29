Как появился праздник Первое мая 

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Первое мая - праздник с многовековой историей. На протяжении столетий народы по всему миру встречают его разными традиционными фестивалями, радуясь теплу и солнцу. В XIX веке Первое мая стало также и Международным днем солидарности трудящихся в результате движения за права рабочих и восьмичасовой рабочий день в США.

Истоки праздника Первое мая

Кельты, проживавшие на Британских островах, считали 1 мая самым важным днем в году, когда отмечался традиционный кельтский праздник Белтейн. Белтейн – праздник солнца - служил границей, разделяющей год на две половины: темную и светлую. Один из главных атрибутов праздника - символический огонь, возвещающий возвращение жизни и плодородия. Когда на Британские острова пришли римляне, они принесли с собой традицию пятидневного празднования под названием Флоралии, посвященную богине цветов - Флоре. Со временем, римский праздник стал единым целым с Белтейном.

Что такое майское дерево?

Одна из самых популярных древних традиций - танцы вокруг майского дерева. Это в буквальном смысле дерево или столб, за которым жители деревень ходили в лес и украшали яркими лентами. По мнению историков, танцевать вокруг майского дерева начали для обеспечения плодородия. Само майское дерево или столб символизировало мужскую способность к воспроизведению, а традиционные корзинки и венки - женскую.

Где отмечают 1 мая?

Первое мая как праздник весны отмечают во многих странах мира:

В Чехии это праздник любви.

Швеция, Эстония, Финляндия отмечают Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая - праздник весны, названный по имени святой Вальбурги.

В Болгарии 1 мая - день фестиваля Ирминден. Праздник ассоциируется со змеями, поэтому многие его ритуалы проводятся для того, чтобы защититься от земноводных.

Во Франции 1 мая принято дарить любимым ландыши по традиции, введенной Карлом IX.

В Румынии отмечают Арминден, праздник начала лета и защиты скота и урожая.

Жители Сербии 1 мая, в Уранак, отправляются за город, и ночь стараются провести у костра.

На Гавайях 1 мая - день Леи, цветочных бус. В этот день жители Гавайев с 1927 года прославляют свою национальную культуру.

Первое мая - Международный день солидарности трудящихся

День солидарности трудящихся появился в США. В течение всего XIX века (расцвет Промышленной революции) тысячи мужчин, женщин и детей ежегодно умирали из-за длительности рабочего дня и плохих условий работы. В попытке изменить нечеловеческие условия, Американская федерация профсоюзов собралась на встречу в Чикаго в 1884 году. Федерация провозгласила, что 8-часовой рабочий день должен стать узаконенной нормой, начиная с 1 мая 1886 года. На следующий год крупнейшая профсоюзная организация Америки, ”Рыцари труда” поддержали предложение Федерации профсоюзов. 1 мая 1886 года более 300 тыс. работников 13 тыс. предприятий покинули свои рабочие места по всей стране, чтобы принять участие в митингах.

Хеймаркетская бойня

В целом протесты были мирными, но ситуация изменилась 3 мая, когда в Чикаго полиция столкнулась с демонстрантами. Во время выступления одного из спикеров на площади Хеймаркет-сквер прибыли стражи порядка, в которых неизвестный бросил бомбу. В результате взрыва погибло семь полицейских и восемь гражданских. После событий на Хеймаркет-сквер в Чикаго волна репрессий прокатилась по всей стране. В итоге, четыре человека, объявленных анархистами, были повешены, еще восемь приговорены к 15 годам лишения свободы. Через несколько лет после Хеймаркетской бойни и последовавших судебных разбирательств социалистические и трудовые партии по всей Европе решили провести демонстрацию в память о ”хеймаркетских мучениках”. В 1890 году 300 тыс. человек приняли участие в Лондонской демонстрации.

Со временем Первое мая как День солидарности трудящихся был принят многими странами мира.

В каких странах Первое мая национальный праздник

По иронии судьбы, страна, подарившая миру этот день, от него отказалась. В 1894 году, после Пульмановской стачки (забастовка рабочих завода Пульмана), президент США Гровер Кливленд официально перенес празднование Дня труда на первый понедельник сентября, чтобы разорвать все связи с международным праздником из-за опасений распространения коммунистических и других радикальных идей.

Тем не менее на сегодняшний день 66 стран официально (а многие неофициально) отмечают именно 1 мая как День солидарности трудящихся. Среди государств, где Первое мая - праздник трудящихся:

Россия

Австрия

Армения

Бразилия

Белоруссия

Бельгия

Венесуэла

Германия

Греция

Египет

Индия

Иордания

Ирак

Казахстан

Киргизия

Китай

Республика Кипр

Республика Корея

Сербия

Сингапур

Сирия

Таиланд

Турция

Франция

ЮАР.