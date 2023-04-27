Токаев: в Казахстане сохранится этнокультурное многообразие

Опубликовано: 9:47, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сейчас Казахстан – это союз свободных и ответственных граждан, которые чувствуют себя частью единой казахской семьи, по сути, нации. Одна из важнейших задач власти – сохранить мир и многонациональное единство.

Многообразие этносов в Казахстане, которым гордится народ страны, никуда не исчезнет, заверил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями… Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации"

– сказал он на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Далее Токаев отметил, что за словосочетанием "одна семья" стоят не громкие слова, а привычная реальность.

"При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы"

– подчеркнул Токаев.

Далее глава государства отметил, что такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам является бесценным достоянием и национальным брендом.