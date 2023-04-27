Токаев: в Казахстане сохранится этнокультурное многообразие

Многообразие этносов в Казахстане, которым гордится народ страны, никуда не исчезнет, заверил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Наше общество представляет собой союз свободных и ответственных граждан, объединенных общими идеалами и ценностями… Поэтому сегодня все наши граждане ощущают себя членами одной большой и единой казахской семьи, по сути, нации"
– сказал он на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Далее Токаев отметил, что за словосочетанием "одна семья" стоят не громкие слова, а привычная реальность.
"При этом наше этнокультурное многообразие, которым мы по праву гордимся, никуда не исчезнет, а наоборот, еще более укрепится за счет единой гражданской основы"
– подчеркнул Токаев.
Далее глава государства отметил, что такое тесное переплетение традиций, межэтническое и межконфессиональное согласие, толерантность к другим культурам является бесценным достоянием и национальным брендом.