В Италии предупредили о рекордных ценах на оливковое масло

Сложная ситуация складывается на рынке оливкового масла, производство сокращается и становится дороже, цены растут и бьют рекорды, поделились в итальянской Ассоциации производителей оливкового масла Assitol.
"Завершившийся сезон отмечен значительной нехваткой сырья, засуха в Средиземноморском регионе привела к значительному сокращению производства в Европе, в том числе в Италии"
– гендиректор Assitol
Масло начинают производить в ноябре, сезон длится до весны. Италия в минувший сезон произвела на 27% меньше оливкового масла, Испания - лидер отрасли, - почти на 50% меньше. Крупными игроками на рынке являются также Греция и Тунис. Мировое производство масла оливы, по данным Министерства торговли Турции, сократилось на 20%, причина - засуха в Европе и неурожай в минувшем году.
Каким будет новый урожай оливы пока говорить сложно, но низких цен на масло в любом случае не будет, подорожали и упаковочные материалы, и сам производственный процесс, в том числе электроэнергия.
"Все это объясняет скачки международных цен и рекордные уровни цен на оливковое масло. В свою очередь это ведет к снижению спроса и потребления"
– гендиректор итальянской компании
В вопросе экспорта оливкового масла Италия не будет брать пример с Турции, никаких ограничений вводить не планируется, передает ТАСС.