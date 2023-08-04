В Италии предупредили о рекордных ценах на оливковое масло

Опубликовано: 4:43, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Италия и Испания резко сократили производство оливкового масла, Турция ввела запрет на экспорт. Дефицит урожая, природные катаклизмы и рост цен на тару негативно сказываются на рынке оливкового масла.

Сложная ситуация складывается на рынке оливкового масла, производство сокращается и становится дороже, цены растут и бьют рекорды, поделились в итальянской Ассоциации производителей оливкового масла Assitol.

"Завершившийся сезон отмечен значительной нехваткой сырья, засуха в Средиземноморском регионе привела к значительному сокращению производства в Европе, в том числе в Италии"

– гендиректор Assitol

Масло начинают производить в ноябре, сезон длится до весны. Италия в минувший сезон произвела на 27% меньше оливкового масла, Испания - лидер отрасли, - почти на 50% меньше. Крупными игроками на рынке являются также Греция и Тунис. Мировое производство масла оливы, по данным Министерства торговли Турции, сократилось на 20%, причина - засуха в Европе и неурожай в минувшем году.

Каким будет новый урожай оливы пока говорить сложно, но низких цен на масло в любом случае не будет, подорожали и упаковочные материалы, и сам производственный процесс, в том числе электроэнергия.

"Все это объясняет скачки международных цен и рекордные уровни цен на оливковое масло. В свою очередь это ведет к снижению спроса и потребления"

– гендиректор итальянской компании

В вопросе экспорта оливкового масла Италия не будет брать пример с Турции, никаких ограничений вводить не планируется, передает ТАСС.