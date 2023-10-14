В Ингушетии стартуют новые инвестпроекты

В Ингушетии будет дан старт четырем инвестиционным проектам. Благодаря инициативам в республике появятся новые рабочие места.
Порядка четырехсот рабочих мест появится в Ингушетии после старта реализации 4 инвестиционных проектов, одобренных властями республики. Об этом сообщил глава региона.
«Одобрили реализацию четырех: завод по производству комплектующих для светопрозрачных конструкций, придорожное кафе „Легенды гор“, завод по производству бытовой химии, организация по выращиванию зерновых и масленичных сельскохозяйственных культур»
– Махмуд-Али Калиматов.
По его словам, всего на рассмотрение было подано 7 заявок. Оставшиеся три заявки будут рассмотрены позднее, так как бизнесмены должны провести дополнительную работу с документацией.
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