Вестник Кавказа

В Ингушетии стартуют новые инвестпроекты

В Ингушетии стартуют новые инвестпроекты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии будет дан старт четырем инвестиционным проектам. Благодаря инициативам в республике появятся новые рабочие места.

Порядка четырехсот рабочих мест появится в Ингушетии после старта реализации 4 инвестиционных проектов, одобренных властями республики. Об этом сообщил глава региона.

«Одобрили реализацию четырех: завод по производству комплектующих для светопрозрачных конструкций, придорожное кафе „Легенды гор“, завод по производству бытовой химии, организация по выращиванию зерновых и масленичных сельскохозяйственных культур»

– Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, всего на рассмотрение было подано 7 заявок. Оставшиеся три заявки будут рассмотрены позднее, так как бизнесмены должны провести дополнительную работу с документацией.

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