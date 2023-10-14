Ингушским безработным оплатили медстраховку

Центр направил средства на медицинское страхование безработных жителей Ингушетии. Выделено более 540 млн рублей.
Российское правительство инициировало выделение средств для медицинского страхования жителей Ингушетии, не имеющих работы.
"Выделить Минфину России в 2023 году на предоставление бюджету Ингушетии дотации… в размере 543,9 миллиона рублей"
– постановление Кабмина
Ранее Минтруд РФ признал республику лидером рейтинга по безработице. В настоящее время этот показатель составляет 27%. В этой связи в ведомстве призвали не только создавать новые рабочие места. Также, по мнению ведомства, нужно "выводить на свет" теневых работодателей.