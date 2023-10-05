Калиматов: Упрдор "застрял" на ремонте трассы "Кавказ"

Опубликовано: 15:03, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отрезок трассы "Кавказ" длиной чуть больше пяти километров стал непреодолимым препятствием при его реконструкции дорожными службами одноименного Упрдора, заявил сегодня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Реконструкция федеральной автомобильной дороги (ФАД) Р-217 на участке в 26 км топчется на месте с 2018 года из-за того, что Упрдор "Кавказ" уже шестой год никак не может завершить работы на Экажевском круге – самом проблемном ее участке, написал в своем Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"Сегодняшняя ситуация в никуда. Назрань - Экажево через круг и федеральная трасса. Это просто уму непостижимо. Надо было оттуда начать вообще-то. Эту развязку сделать и идти дальше"

- Махмуд-Али Калиматов

На встрече с представителями Упрдор "Кавказ", которая прошла в столице Ингушетии Магасе, Калиматов отметил и ряд просчетов дорожных строителей, рассказав о десятках светофоров, быть которых на федеральной трассе не должно.

Что касается Экажевского круга, Калиматов попросил руководство управления федеральных автодорог "Кавказ" сделать его в кратчайшие сроки: "форс-мажорное обстоятельство, докладную пишите", - добавил он.

Строители должны были привести в порядок 25,9 км трассы, в 2020 году отремонтировали и ввели в эксплуатацию 20 км – 80% автодороги, работы остановились на участке длиной всего в 5,9 км, сообщала ранее пресс-служба главы и правительства республики.