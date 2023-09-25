Ингушский Минавтодор уже работает в 2024 году

Опубликовано: 20:04, 25 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорожные службы Ингушетии начали выполнять план "дорожного" нацпроекта за 2024 год – такое происходит уже пятый год подряд, поскольку Минавтодор республики пятый год завершает эти работы досрочно.

Несмотря на то, что на дворе лишь сентябрь, Минавтодор Ингушетии уже работает фактически в новом, 2024 году – дорожные службы начали осваивать новые проекты, которые запланированы на следующий год, сообщает в своем Telegram-канале правительство региона.

"В Ингушетии опережающими темпами начался ремонт дорожных объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год. Работы развернулись на объекте третьего этапа капитального ремонта автодороги "Трасса "Кавказ" - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-Юрт" протяженностью 13,25 км. Выполнено устройство основания из песчано-гравийной смеси и устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетонного покрытия"

- Минавтодор Ингушетии

Такая оперативность в работе дорожных служб региона уже стала нормой – пятый год кряду они досрочно заканчивают работы на объектах, спланированные на целый год, передает ТАСС.

Кстати, работы на дороге, соединяющей трассу "Кавказ" и Гайрбек-Юрт, стартовали еще в 2021 году и были разбиты на три этапа, но, поскольку уже было капитально отремонтировано 6,3 км дороги, дорожники решили заасфальтировать оставшийся участок до конца нынешнего года, пока еще позволяют погодные условия, - поведал министр автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов.

Стоит добавить, что за пять лет работы в национальном проекте в северной Осетии привели в порядок более 200 км автодорог.