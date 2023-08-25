Стали известны сроки реконструкции дороги вокруг Азова

Опубликовано: 22:48, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже через пять лет Азовское море опояшет полноценное дорожное кольцо, которое станет комфортнее для автомобилистов и будет иметь удобные съезды к морю.

Дорожное кольцо вокруг Азовского моря будет реконструировано и расширено до четырех полос, заявил сегодня вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"Мы сначала расширяем существующие дороги, дальше мы делаем подъезды непосредственно к морю. У нас сформирована программа дорожного строительства, где это все учтено. Развитие как на новых территориях, так и существующих исторических наших областей - Крыма и Ростовской области"

- Марат Хуснуллин

Строительство новой транспортной артерии займет пять лет, трасса будет проходить через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой. Это позволит запустить транспортный поток по побережью Крымского полуострова, а затем в Ростовскую область, что сделает путь короче, а поезду по новой трассе – более комфортной, что особенно актуально в летний сезон.

Общая длина транспортного кольца составит 1,4 тыс километров. Дороги там есть и сейчас, но они требуют основательного ремонта, а 600 км из них – расширения до четырех полос.