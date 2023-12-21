В "Грузинской мечте" назвали причину беспрецедентного роста своего рейтинга

В правящей партии Грузии сообщили о беспрецедентном росте рейтинга партии. Там отметили, что такого рейтинга у них не было начиная с 2012 года.

Председатель правящей партии Грузии объяснил, почему в последнее время рейтинг "Грузинской мечты" достиг беспрецедентного уровня.

По словам Ираклия Кобахидзе, это связано с получением страной статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Мы постоянно проверяем рейтинги, в том числе последний провели после того как страна получила статус кандидата и в конце декабря был зафиксирован рост по сравнению с последним исследованием"

– представитель "Мечты"

Он подчеркнул, что рейтинг партии еще никогда не был таким высоким.

"Сегодня наши показатели беспрецедентные. Такого высокого рейтинга у нас никогда не было начиная с 2012 года"

– Ираклий Кобахидзе