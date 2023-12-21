"Мечта" дает слово: Грузия будет готова к вступлению в ЕС в 2030 году

В "Грузинской мечте" заявили, что к 2030 году страна будет готова вступить в ЕС. Там отметили, что Грузия за два года намного улучшила свои показатели в экономической сфере.

Руководитель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе пообещал, что страна будет полностью готова стать членом Евросоюза к 2030 году.

"Можем дать слово, что к 2030 году Грузия будет готова вступить в Европейский Союз"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что за два года Грузия значительно улучшила свои показатели в экономической части. Кобахидзе добавил, что именно это является одним из главных факторов для вступления в Союз.

Глава партии также рассказал, что в этом году Грузия на пути к евроинтеграции по экономическим показателям оторвалась от Молдовы на $8 млрд.

"Когда встанет вопрос о членстве, главным критерием по-прежнему будет экономика"

- Ираклий Кобахидзе