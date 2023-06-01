Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия выступает за мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. По его словам, диалог Баку и Еревана отвечает интересам региона.
Мирный процесс по армяно-азербайджанскому урегулированию соответствует интересам на Южном Кавказе, сообщил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.
Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, он заявил, что Тбилиси полностью выступает за мирный диалог между Баку и Ереваном.
По словам Гарибашвили, после 44-дневной войны Грузия осуществила очень важное и фактически первое успешное посредничество между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что переговоры отвечают региональным интересам.