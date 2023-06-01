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В Грузии поддерживают мирный процесс между Баку и Ереваном

Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт премьер-министра Грузии
Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия выступает за мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией. По его словам, диалог Баку и Еревана отвечает интересам региона.

Мирный процесс по армяно-азербайджанскому урегулированию соответствует интересам на Южном Кавказе, сообщил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе, он заявил, что Тбилиси полностью выступает за мирный диалог между Баку и Ереваном.

По словам Гарибашвили, после 44-дневной войны Грузия осуществила очень важное и фактически первое успешное посредничество между Азербайджаном и Арменией. Он добавил, что переговоры отвечают региональным интересам.

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