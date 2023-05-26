Опубликовано: 15:50, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Ираклий Гарибашвили назвал Грузию оазисом мира и стабильности, несмотря на попытки недоброжелателей дестабилизировать обстановку в стране. Он отметил, что сейчас Грузия стремится к спасению, защите и миру.

Несмотря на попытки недоброжелателей дестабилизировать ситуацию, Грузия остается оазисом мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили по случаю Дня независимости.

"В результате мирной политики властей, несмотря на неоднократные деструктивные попытки недоброжелателей, врагов внутри или за пределами страны, Грузия остается оазисом мира и стабильности в регионе"

- Ираклий Гарибашвили

Он сообщил, что сегодня перед грузинским народом стоят задачи по сохранению и укреплению мира, защиты и спасения Грузии. Гарибашвили добавил, что независимость и свобода требуют больших усилий

"Сегодня, несмотря на то, что Грузия политически независимая страна, к сожалению, наша свобода и суверенитет имеют много внутренних и внешних, видимых и невидимых врагов"

- Ираклий Гарибашвили