В Грозном открылся ТЮЗ

В столице Чечни открылось здание театра юного зрителя. Первой постановкой стал спектакль, основанный на легендах чеченского народа «Мне рассказал старик».

В Грозном открылось новое здание театра юного зрителя после крупномасштабной реконструкции. В ходе капитального ремонта специалисты не только восстановили здание, но и вернули ему исторический вид. Одним из первых спектаклей, представленных зрителям в обновленном здании, стала премьера спектакля «Мне рассказал старик».

«Реализация этого проекта кардинально расширила возможности старого здания и сделала его многофункциональным. Тут предусмотрено все до мелочей, включая библиотеку и кафе, где молодежь сможет провести свой досуг. Уверена, что с обновленным зданием у театра начнется новая страница в жизни»

– вице-премьер правительства республики Айшат Кадырова.

В релизе отмечается, что спектакль «Мне рассказал старик» не просто театральное представление, а настоящее погружение в культуру и историю народа.

Кроме того, стоит отметить, что посещение театральных постановок способствует развитию культурного сознания общества и способствует сохранению уникальных творческих традиций Чечни.