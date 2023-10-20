В ЕС оценили выполнение Грузией условий либерализации визового режима

Опубликовано: 15:50, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Еврокомиссия оценила работу, проводимую властями Грузии по либерализации визового режима с ЕС. В ЕК призывают Тбилиси выполнять условия и продолжить усилия на этом направлении.

Еврокомиссия призывает Грузию продолжать шаги по либерализации визового режима. В ЕК отметили, что республика в целом выполняет условия, но нужны дальнейшие усилия.

"В целом Грузия продолжает выполнять критерии визалиберализации и приняла меры для выполнения некоторых предыдущих рекомендаций Еврокомиссии. Однако необходимы дальнейшие усилия"

– Еврокомиссия

Там посоветовали Грузии привести визовую политику в соответствие со списком третьих стран Евросоюза, требующих получения виз. Речь, в частности, идет о государствах, которые представляют незаконную миграцию или угрозу безопасности для ЕС.

В отчете обращается внимание на то, что в прошлом году республике не удалось достичь прогресса в выполнении данной рекомендации. В нем сказано, что сейчас у Грузии действует безвиз с 24 странами, гражданам которых необходимо получать визы для въезда в Евросоюз.

Вторая рекомендация ЕК касается активизации усилий по устранению проблем, связанных с необоснованными обращениями о предоставлении убежища и незаконными пребываниями в государствах-членах.

В документе подчеркивается, что на основании нового закона о въезде-выезде, который вступил в силу в 2021 году, в прошлом году руководство Грузии провело "контрольные проверки" на пунктах пересечения границы Грузии.

"По данным Грузии, в период 2021/2022 годов эта система позволила предотвратить выезд в общей сложности 4 677 граждан Грузии, которые, как считалось, представляли риск нелегальной миграции в ЕС"

– ЕК