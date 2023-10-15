Захарова: Грузия должна получить статус кандидата в ЕС

Опубликовано: 8:11, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Болгарский парламент проголосовал за принятие Грузии в кандидаты в ЕС – соответствующее решения озвучила один из депутатов Екатерина Захарова. Она пояснил, что для Софии принципиально важно сотрудничество с Тбилиси – ее партнером на Черном море и на Южном Кавказе.

Депутат болгарского парламента Екатерина Захарова сообщила накануне, что законодательная ветвь власти в Болгарии полагает уместным скорейшее получение Грузией статуса кандидата в ЕС. По ее словам, София считает исполненными все требования, которые ранее выдвигали еврочиновники Тбилиси.

Захарова пояснила болгарскую точку зрения: для Софии Тбилиси – это главный партнер в южнокавказском регионе и на Черном море, следовательно, его устремления в Европу необходимо поддержать, а не отталкивать, чем более полутора лет занимается Еврокомиссия.

"Мы поддерживаем амбиции Грузии и её народа в достижении общего европейского будущего. Комитет по внешней политике предлагает поддержать декларацию, которая поддерживает европейское и евроатлантическое стремление Грузии и предоставление ей статуса кандидата"

- Екатерина Захарова

Депутат заключила, что болгарский парламент уже оформил официально свои рекомендации по принятию Грузию в кандидаты ЕС, кем с 2022 года уже являются Молдова и Украина.