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Захарова: Грузия должна получить статус кандидата в ЕС

Захарова: Грузия должна получить статус кандидата в ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Болгарский парламент проголосовал за принятие Грузии в кандидаты в ЕС – соответствующее решения озвучила один из депутатов Екатерина Захарова. Она пояснил, что для Софии принципиально важно сотрудничество с Тбилиси – ее партнером на Черном море и на Южном Кавказе.

Депутат болгарского парламента Екатерина Захарова сообщила накануне, что законодательная ветвь власти в Болгарии полагает уместным скорейшее получение Грузией статуса кандидата в ЕС. По ее словам, София считает исполненными все требования, которые ранее выдвигали еврочиновники Тбилиси.

Захарова пояснила болгарскую точку зрения: для Софии Тбилиси – это главный партнер в южнокавказском регионе и на Черном море, следовательно, его устремления в Европу необходимо поддержать, а не отталкивать, чем более полутора лет занимается Еврокомиссия.

"Мы поддерживаем амбиции Грузии и её народа в достижении общего европейского будущего. Комитет по внешней политике предлагает поддержать декларацию, которая поддерживает европейское и евроатлантическое стремление Грузии и предоставление ей статуса кандидата"

- Екатерина Захарова

Депутат заключила, что болгарский парламент уже оформил официально свои рекомендации по принятию Грузию в кандидаты ЕС, кем с 2022 года уже являются Молдова и Украина.

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