Власти Грузии выяснили, как получить статус кандидата в ЕС

Опубликовано: 16:59, 14 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Один из представителей высшего руководства "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе поведал, что Тбилиси намерен за полтора месяца исполнить на 100% предписания ЕС, чтобы в декабре обрести желанный кандидатский статус, еще в прошлом году полученный Молдовой и Украиной.

Заместитель председателя грузинского парламента Арчил Талаквадзе рассказал сегодня о том, каким официальный Тбилиси видит наиболее надежный путь к приобретению долгожданного статуса кандидата в члены Евросоюза. По его словам, для этого нужно успеть за ближайшие полтора месяца завершить процесс реформирования законодательства и государственных институтов республики.

"Статус сам по себе является предметом политического решения, и, соответственно, наша ответственность в этом процессе заключается в том, чтобы до декабря не оставить неосуществленной ни одну важную реформу и не оставить ни одного важного вопроса, который может помешать евроинтеграции Грузии"

- Арчил Талаквадзе

Политик добавил, что сам Евросоюз заинтересован в том, чтобы сделать Грузию кандидатом в его члены. Поскольку Тбилиси к настоящему моменту уже предпринял максимальные усилия для исполнения всех предъявленных ему требований, отказ от этого шага станет свидетельством, что "друзья" республики бросили ее. Это, указал Талаквадзе, поддержит внешнеполитические действия тех стран, к которым Евросоюз относится враждебно.

Напомним, что на данный момент Еврокомиссия утвердила исполнение Грузией всего трех условий из двенадцати: законодательное равенство полов, принятие вердиктов Европейского суда по правам человека и учреждение независимого от правящей партии института омбудсмена. Решение по статусу республики в отношениях с Брюсселем будет принято на европейском саммите в декабре.