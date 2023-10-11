Грузия работает над получением статуса кандидата с каждой страной ЕС

Опубликовано: 20:53, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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В МИД Грузии сообщили, что Тбилиси работает с каждой страной Евросоюза для получения статуса кандидата. Там добавили, что Грузия получила поддержку от многих стран ЕС.

Грузия работает с каждой европейской страной, Тбилиси хочет заручиться поддержкой в вопросе предоставления статуса кандидата в члены ЕС, сообщил глава МИД республики Илья Дарчиашвили.

Он отметил, что получение статуса кандидата после европейской перспективы является общей целью. Министр также добавил, что у Грузии уже есть поддержка со стороны многих стран ЕС.

"У нас есть очень сильные и позитивные посылы от очень многих стран Евросоюза, что Грузия заслуживает статус кандидата, и я уверен, что она его получит"

- Илья Дарчиашвили