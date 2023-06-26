В Египте в море убрали защитные сетки от акул - почему?

Опубликовано: 12:51, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сетки для защиты туристов от акул убирают в Хургаде. Решение принято по совету ученых: такие сети не отпугивают, а только привлекают акул.

В Красном море на египетских курортах снимают сетки, который должны были защищать отдыхающих от новых нападений акул.

Ранее установленные сеточные заграждения в море в Хургаде снимают, передает Al-masry al-youm. Сети были установлены после нападения акулы на российского туриста.

Почему сети от акул убирают?

Снять заграждения в море призвали ученые, они объяснили, что сети в воде только привлекают акул. Дело в том, что сети в морской воде обрастают водорослями, которые питаются небольшие рыбы. Акулы, охотясь за рыбами, привлеченными к сети, с большей вероятностью могут опасно приблизиться к туристам.

Власти Египта прислушались к словам специалистов и распорядились снять едва установленные морские заграждения.

Туристов будут оберегать от акул по-другому:

будут установлены вышки высотой пять метров для наблюдения за прибрежными водами,

каждый курорт Красного моря получит скоростной катер и установит дежурства спасателей,

акул будут чипировать, чтобы знать, как далеко от пляжа находится хищник.