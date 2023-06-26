В Египте в море убрали защитные сетки от акул - почему?

Сетки для защиты туристов от акул убирают в Хургаде. Решение принято по совету ученых: такие сети не отпугивают, а только привлекают акул.
В Красном море на египетских курортах снимают сетки, который должны были защищать отдыхающих от новых нападений акул.
Ранее установленные сеточные заграждения в море в Хургаде снимают, передает Al-masry al-youm. Сети были установлены после нападения акулы на российского туриста.
Почему сети от акул убирают?
Снять заграждения в море призвали ученые, они объяснили, что сети в воде только привлекают акул. Дело в том, что сети в морской воде обрастают водорослями, которые питаются небольшие рыбы. Акулы, охотясь за рыбами, привлеченными к сети, с большей вероятностью могут опасно приблизиться к туристам.
Власти Египта прислушались к словам специалистов и распорядились снять едва установленные морские заграждения.
Туристов будут оберегать от акул по-другому:
- будут установлены вышки высотой пять метров для наблюдения за прибрежными водами,
- каждый курорт Красного моря получит скоростной катер и установит дежурства спасателей,
- акул будут чипировать, чтобы знать, как далеко от пляжа находится хищник.