Опубликовано: 15:34, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тигровая акула, убившая гражданина России на отдыхе в Хургаде, станет мумией. Рыбаки поймали животное и передадут в Институт морских наук и заповедников для бальзамирования.

Акула, которая убила российского туриста в Хургаде, превратится в мумию, сообщает издание Daily Mail.

Животное в мертвом состоянии передали ученым. После вскрытия тигрового хищника мумифицировали, планируется передача в Институт морских наук и заповедников Красного моря.

Отмечается, что работники заведения уже приступили к процедуре бальзамирования туши.

Ранее руководство города потребовало поймать акулу из-за возможных новых атак животного на туристов.