В Баку заявили о стягивании армянских войск к границе с Азербайджаном

Опубликовано: 17:22, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Помощник президента Азербайджана сообщил, что Ереван стягивает свои войска к армяно-азербайджанской границе. Баку в свою очередь проводит плановые учения.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил изданию "Рейтерс" о сосредоточении армянских войск на границе с Азербайджаном.

Он отметил, что армянские боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, также покинули свои казармы и приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Гаджиев подчеркнул, что в рамках регулярного процесса планирования армия Азербайджана приступила к плановым учениям, что является подготовкой к сезону "осень-зима.

"Наша стратегия заключается в пресечении любых вооруженных действий или незаконных военных действий и провокаций против Азербайджана"

- Хикмет Гаджиев

Стоит добавить, что ВС Азербайджана начали новый учебный период с состязаний и тренировок в учебных центрах и на полигонах. Они проходят в соответствии с планом подразделения.