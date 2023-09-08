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В Баку заявили о стягивании армянских войск к границе с Азербайджаном

В Баку заявили о стягивании армянских войск к границе с Азербайджаном
Помощник президента Азербайджана сообщил, что Ереван стягивает свои войска к армяно-азербайджанской границе. Баку в свою очередь проводит плановые учения.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев сообщил изданию "Рейтерс" о сосредоточении армянских войск на границе с Азербайджаном.

Он отметил, что армянские боевики, незаконно находящиеся на территории Азербайджана, также покинули свои казармы и приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Гаджиев подчеркнул, что в рамках регулярного процесса планирования армия Азербайджана приступила к плановым учениям, что является подготовкой к сезону "осень-зима.

"Наша стратегия заключается в пресечении любых вооруженных действий или незаконных военных действий и провокаций против Азербайджана"

- Хикмет Гаджиев

Стоит добавить, что ВС Азербайджана начали новый учебный период с состязаний и тренировок в учебных центрах и на полигонах. Они проходят в соответствии с планом подразделения.

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