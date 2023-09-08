Минобороны Азербайджана: Армения стреляла по Ордубаду

Об очередном обстреле по позициям ВС Азербайджана со стороны Армении информирует сегодня министерство обороны АР.
«8 сентября с 13:35 до 13:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении района Гаракильсе с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты ответные меры в указанном направлении»
– оборонное ведомство
Также сообщается, что второй раз за сутки незаконные армянские вооруженные формирования попытались с помощью траншей приблизиться к позициям армии Азербайджана в Агдамском направлении. Рытье траншей около 14.00 было обнаружено и остановлено посредством неотложных мер, предпринятых азербайджанскими военнослужащими, следует из официального сообщения Минобороны Азербайджана.