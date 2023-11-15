В Армении ушла из жизни старейшая жительница страны

Старейшая жительница Армении скончалась на 105-м году жизни. В последние годы она не выходила из своего дома в селе Ицакар.

В Армении умерла старейшая жительница страны Арож Чилингарян. Соответствующую информацию подтвердил глава администрации села Ицакар, в котором проживала женщина.

Артур Айдинян подчеркнул, что ей было 104 года.

"У нее семь детей - четыре дочери и три сына. В последние годы она не выходила из дома, но не была прикована к постели"

– глава администрации

Он уточнил, что у Чилингарян не знала своего дня рождения, а свидетельства о рождении у нее не было.