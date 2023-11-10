В Армении прокомментировали отказ участвовать в заседаниях ОДКБ

Власти Армении прокомментировали ситуацию с отказом прилетать в Минск на мероприятия ОДКБ. Ереван заверил, что это не связано с выходом из организации.

Спикер парламента Армении дал комментарий по поводу отказа представителей республики посещать мероприятия ОДКБ в Минске. Он подчеркнул, что это не связано с выходом республики из организации.

"Армения не принимала решения о выходе из ОДКБ"

– представитель парламента

Ранее от участия в мероприятиях ОДКБ в Минске отказался глава правительства Армении Никол Пашинян. Вслед за ним аналогичные решения приняли главы МИД и Минобороны.