Россия ответила на отказ Армении от участия в саммите ОДКБ

Москва надеется на то, что Армения продлит сотрудничество в рамках ОДКБ, несмотря на ее недавнее заявление о том, что власти республики не приедут на саммит организации.

Власти Российской Федерации предполагают, что РА продолжит развивать свою деятельность в рамках ОДКБ, несмотря на то, что представители республики не прибудут на саммит организации, который пройдет завтра в белорусской столице. Такую информацию озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Выражаем сожаление, что на высоком уровне не будет участия Армении. Надеемся, что будет (представлена) на экспертном уровне. Также надеемся, что Армения будет продолжать работу в рамках организации»

- Дмитрий Песков

Ранее ряд армянских политических деятелей выступили с заявлениями, что не поедут на саммит Организации Договора о коллективной безопасности. В частности, о своем отказе заявили министр обороны Сурен Папикян, премьер Никол Пашинян, глава МИД Арарат Мирзоян.