Юных жителей Дагестана ждет увлекательное путешествие по родному краю

Опубликовано: 7:13, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прогуляться по альпийским лугам, погрузиться в воды Каспия и заочно познакомиться со знаменитыми земляками смогут все первоклассники Дагестана благодаря новым учебникам по истории родного края.

Знакомство с природой, историей и народными промыслами Дагестана станет еще интереснее для юных жителей республики, отправившихся в первый класс. Во-первых, их ждут новые красочно иллюстрированные учебники, а во-вторых, - изучение материала будет сопровождаться выездными экскурсиями.

«Это больше, чем просто учебник: дети вместе с книжными персонажами прогуливаются по нашим бескрайним степям, альпийским лугам, лиановому лесу, поднимаются на высокие горы и песчаные барханы, погружаются в воды Каспия. А самое главное – знакомятся с людьми, которые живут в нашей прекрасной республике»

– глава региона Сергей Меликов

В работе над учебником участвовали ведущие российские историки, деятели культуры и эксперты образовательной сферы Дагестана.