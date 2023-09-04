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Юных жителей Дагестана ждет увлекательное путешествие по родному краю

Юных жителей Дагестана ждет увлекательное путешествие по родному краю
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Прогуляться по альпийским лугам, погрузиться в воды Каспия и заочно познакомиться со знаменитыми земляками смогут все первоклассники Дагестана благодаря новым учебникам по истории родного края.

Знакомство с природой, историей и народными промыслами Дагестана станет еще интереснее для юных жителей республики, отправившихся в первый класс. Во-первых, их ждут новые красочно иллюстрированные учебники, а во-вторых, - изучение материала будет сопровождаться выездными экскурсиями.

«Это больше, чем просто учебник: дети вместе с книжными персонажами прогуливаются по нашим бескрайним степям, альпийским лугам, лиановому лесу, поднимаются на высокие горы и песчаные барханы, погружаются в воды Каспия. А самое главное – знакомятся с людьми, которые живут в нашей прекрасной республике»

– глава региона Сергей Меликов

В работе над учебником участвовали ведущие российские историки, деятели культуры и эксперты образовательной сферы Дагестана.

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