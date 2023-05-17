Убийце двух девушек в Махачкале вынесли приговор

Опубликовано: 20:26, 17 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суд решил приговорить к 19-летнему сроку в колонии строго режима жителя Махачкалы, жестоко убившего двух девушек и напавшего на полицейского при задержании.

Житель Махачкалы проведет ближайшие почти два десятка лет в колонии строгого режима за кровавое преступление, совершенное им в 2021 году, рассказали в пресс-службе дагестанского СУСК.

Ставропольский суд признал Магомедкерима Мамедсаатова виновным в убийстве двух женщин. Кроме того, мужчина напал на правоохранителя.

Приговор - 19 лет в колонии строгого режима.

Убийство в Махачкале

Детали трагедии рассказали в прокуратуре Ставропольского края. ЧП случилось в феврале 2021 года, когда 28-летний мужчина пришел в гости к приятельнице. Между ними вспыхнул конфликт, и в качестве аргумента преступник использовал нож - он нанес 13 ударов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вторая девушка услышала крики жертвы и прибежала из соседней комнаты на помощь. Однако агрессор убил и ее - 30-ю ножевыми ударами.

От полученных ран девушки умерли на месте преступления. Тогда убийца сменил одежду и ушел.

Кроме того, осужденный напал на правоохранителей во время задержания. Он отказался открывать им дверь, выкрикивал оскорбления и нанес несколько ударов ножом начальнику районного угрозыска.