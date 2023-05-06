Офицер полиции погиб при поимке убийцы в Иране

Операция по задержанию скрывающегося от правосудия убийцы оказалась смертельной для офицера полиции в Иране. Он получил ранения, от которых умер в больнице.
Иранский полицейский был убит во время операции сегодня в Ахвазе (провинция Хузестан), об этом пишет IRNA.
Офицер Саид Рабии участвовал в преследовании мужчины, который предположительно совершил убийство. Во время перестрелки он был ранен.
Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу. Врачи сделали все от них зависящее, но полицейский умер от ран.
Коллеги погибшего продолжают разыскивать беглого убийцу.