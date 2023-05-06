Офицер полиции погиб при поимке убийцы в Иране

Опубликовано: 20:23, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Операция по задержанию скрывающегося от правосудия убийцы оказалась смертельной для офицера полиции в Иране. Он получил ранения, от которых умер в больнице.

Иранский полицейский был убит во время операции сегодня в Ахвазе (провинция Хузестан), об этом пишет IRNA.

Офицер Саид Рабии участвовал в преследовании мужчины, который предположительно совершил убийство. Во время перестрелки он был ранен.

Пострадавшего правоохранителя доставили в больницу. Врачи сделали все от них зависящее, но полицейский умер от ран.

Коллеги погибшего продолжают разыскивать беглого убийцу.