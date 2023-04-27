Убийство аятоллы Сулеймани: стали известны подробности преступления

Опубликовано: 14:00, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти провинции Мазандаран озвучили новые детали совершенного накануне нападения на аятоллу Аббаса-Али Сулеймани. По предварительным данным, убийство не было терактом.

Убийство аятоллы Аббаса-Али Сулеймани накануне в банке не было террористическим актом, сообщил глава провинции Мазандаран, где было совершено преступление.

По словам Махмуда Хоссейнипура, преступник, который нанес Сулеймани смертельное ранение в голову из автомата, не входил в числе сотрудников банка, где случилась трагедия, пишет IRNA.

Губернатор пояснил, что стрелявший работал офицером охранной компании, чьими услугами пользовался банк.

Хоссейнипур уточнил, что ЧП не вышло за пределы банка, других пострадавших в результате него нет.

Нападавший был задержан еще накануне. Идет расследование.

Напомним, погибший Сулеймани был членом иранского Совета экспертов - органа, который выбирает Верховного лидера страны.