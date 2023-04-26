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В Иране убит аятолла Сулеймани

В Иране убит аятолла Сулеймани
На севере Ирана утром 26 апреля было совершено вооруженное нападение на члена Ассамблеи экспертов по руководству Исламской Республикой, аятоллу Аббаса-Али Сулеймани. В результате атаки бывший представитель Али Хаменеи погиб

На севере Ирана убит член Руководящего совета экспертов, аятолла Аббас Али Сулеймани, пишут местные СМИ.

Что известно на данный момент?

Он погиб в результате вооруженного нападения, совершенного в среду утром в городе Бабольсер. Ему было 75 лет.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. Установлено, что он выстрелил аятолле в голову из автомата. Другие подробности убийства будут обнародованы позже.

Реакция властей

Комментируя произошедшее, президент Исламской Республики Эбрахим Раиси отметил, что силам безопасности необходимо как можно скорее выяснить причины и возможный мотив убийцы и заказчиков преступления.

Он также выразил свои соболезнования в связи с мученической смертью Сулеймани, который в прошлом был представителем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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