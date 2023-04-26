В Иране убит аятолла Сулеймани

На севере Ирана убит член Руководящего совета экспертов, аятолла Аббас Али Сулеймани, пишут местные СМИ.
Что известно на данный момент?
Он погиб в результате вооруженного нападения, совершенного в среду утром в городе Бабольсер. Ему было 75 лет.
Сотрудники правоохранительных органов уже задержали нападавшего. Установлено, что он выстрелил аятолле в голову из автомата. Другие подробности убийства будут обнародованы позже.
Реакция властей
Комментируя произошедшее, президент Исламской Республики Эбрахим Раиси отметил, что силам безопасности необходимо как можно скорее выяснить причины и возможный мотив убийцы и заказчиков преступления.
Он также выразил свои соболезнования в связи с мученической смертью Сулеймани, который в прошлом был представителем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.