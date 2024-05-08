Туристические власти России и КНР намерены нарастить турпоток

В скором времени организованный туристический поток между Россией и Китаем может достичь доковидных показателей и даже превысить его – уже к концу текущего года он прогнозируется на уровне миллиона туристов с каждой стороны.

Россия и Китай продолжат наращивать обмен организованными группами туристов в рамках безвизового соглашения, в 2025 году он может достичь доковидных показателей, сообщил в кулуарах форума Россия - Исламский мир: "KazanForum 2024" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

"Мы надеемся, что с момента запуска безвизового соглашения - с 1 августа 2023 года - к концу 2024 года мы надеемся достичь 1 миллиона взаимных туристических поездок в рамках безвизового группового обмена. Это хорошие показатели. Понятно, что мы не вернулись еще в доковидные цифры, но надеемся, что в 2025 году это уже будут доковидные показатели"

- Никита Кондратьев

В доковидный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достиг 4 млн человек – около 2 млн человек с каждой стороны, однако пандемия внесла свои коррективы в туристический обмен – по итогам 2023 года он упал до 1,2 млн человек, сообщил ранее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, передает РИА Новости.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что с наступлением нового 2024 года интерес российских туристов постепенно стал смещаться на Восток: в три раза чаще они ищут отели в китайских Гуанчжоу, Пекине и Шанхае.