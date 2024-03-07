Российские туристы присматриваются к Китаю

В нынешнем году интерес российских туристов постепенно перемещается на Восток: их привлекают китайские Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Впрочем, с удовольствием отдыхают они и в привычных Ессентуках, а также в Астрахани и Петрозаводске.

С наступлением нового 2024 года российские туристы стали открывать для себя Китай - в три раза чаще они ищут отели в Гуанчжоу, Пекине и Шанхае, также вырос их интерес к гостиницам Астрахани, Петрозаводска и Ессентуков, рассказали в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Среди зарубежных направлений наиболее впечатляющий рост спроса показал Китай, который продолжает набирать популярность. В апреле в три раза больше туристов хотят отправиться в Гуанчжоу, Пекин и Шанхай. Также в два раза увеличился интерес к проживанию в Ташкенте"

- сервис OneTwoTrip

Популярнее в середине весны стали поездки в Сеул (рост на 83%), Самарканд (рост на 60%), вьетнамские Ханой и Хошимин (рост на 50%).

Что касается поездок по России, то здесь в лидерах Астрахань, Петрозаводск и Ессентуки: число желающих посетить эти регионы увеличилось в два раза. Традиционно популярны у путешественников санатории Кисловодска (+78%), пляжи Геленджика (+68%) и здравницы Пятигорска (+66%).

Также россиян интересуют поездки в столицу Чечни Грозный, в курортную Анапу, в Ростов-на-Дону и Краснодар.