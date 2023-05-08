Опубликовано: 12:37, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт МИД Турции

Мевлют Чавушоглу вновь подтвердил намерения Турции не присоединяться к антироссийским санкциям. По его словам, Анкара исходит из собственных выгод.

Мы не намерены подключаться к односторонним санкциям против России, которые были введены Европой и США, сообщил руководитель турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что в данном вопросе Анкара исходит из своих выгод и собственного процветания. При этом министр отметил исполнение положений Конвенции Монтре.

Также глава внешнеполитического ведомства Турции раскритиковал оппозиционного кандидата в президенты страны Кемаля Кылычдароглу за готовность развивать отношения с Западом, а не Москвой, в случае победы на выборах, что, по его словам, говорит о непоследовательности заявлений кандидата.

Помимо этого, министр рассказал о напряженной ситуации на Южном Кавказе. Как заявил он, Ереван отказывается отвечать на искренние шаги Анкары и Баку, что ведет к росту напряженности в регионе.