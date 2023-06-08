Токаев: Совбез ООН нуждается в реформировании

Опубликовано: 9:42, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Казахстана заявил, что ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, однако Совбез ООН нуждается в реформировании.

Организация Объединенных Наций остается единственной всеобщей глобальной организацией, но ее Совет Безопасности нуждается в реформировании, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы являемся свидетелями подрыва основ мирового порядка, который был построен с момента создания Организации Объединенных Наций. ООН остается единственной всеобщей глобальной организацией, которая нас всех объединяет. Однако мы не сможем справиться с вызовами без комплексной реформы Совета Безопасности"

– президент Казахстана

Токаев отметил важность того, чтобы "голоса представителей "средних держав" в Совете звучали более весомо и были услышаны".