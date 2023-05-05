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Небензя: ООН нужно сохранить

Небензя: ООН нужно сохранить
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В 90-е годы в ООН согласование решений носило коллективный характер, однако в последние годы ситуация изменилась. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. В то же время дипломат подчеркнул, что ООН нужно сохранить.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, заявил о том, что как бы ни изменилась обстановка в ООН, организацию нужно сохранить. Свое мнение дипломат выразил в беседе с РИА Новости.

Дипломат отметил изменение атмосферы в ООН последние годы.

«Раньше, в 90-е годы, мне кажется, было больше многосторонности в том смысле, что процесс согласования решений носил коллективный характер. Сейчас ситуация изменилась. Есть попытки размыть межгосударственные основы ООН, потому что ООН – это межгосударственная организация, а не НПО»

– Василий Небензя.

Далее постпред отметил, что и "сам порядок принятия решений, сам переговорный дух изменился".

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