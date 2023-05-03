Генсек ООН признался в приверженности к продлению зерновой сделки

Опубликовано: 16:22, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У зерновой сделки есть перспективы, и в Организации Объединенных Наций знают, как ее улучшить. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что уже сделал такое предложение Москве, Киеву и Анкаре.

У властей России, Украины и Турции есть предложения ООН по улучшению черноморской зерновой инициативы, и все участники зерновой сделки сейчас изучают их, заявил генсек организации Антониу Гутерреш.

"Я выступил с новым предложением по расширению, улучшению и продлению черноморской инициативы президентам России, Украины и Турции. Меня проинформировали, что Кремль изучает предложение и, что ответ на мое предложение будет", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в Найроби, передает РИА Новости.

Генсек ООН отметил, что участники зерновой сделки активно взаимодействуют с ООН, добавив: "Если вы спросите, оптимистичен ли я, я отвечу: я не оптимистичен, я не пессимистичен, я привержен".

Это полезно для мира и для сторон, и ООН сделает все, что в ее силах, чтобы эта сделка был продлена, добавил Гутерреш.