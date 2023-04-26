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В Кремле получили письмо генсека ООН по зерновому соглашению

В Кремле получили письмо генсека ООН по зерновому соглашению
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кремле подтвердили получение письма генсека ООН о зерновом соглашении. Ранее аналогичные письма были переданы руководству Украины и Турции.

В Кремле получили письмо генсека Организации Объединенных Наций, в котором содержатся идеи по поводу выполнения зернового соглашения. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь президента России.

По словам Дмитрия Пескова, письмо, адресованное Владимиру Путину, было направлено по дипломатическим каналам, в настоящее время оно рассматривается.

Ранее это письмо получил глава МИД России Сергей Лавров. Аналогичного содержания письма были переданы властям Украины и Турции.

Напомним, зерновое соглашение было подписано летом 2022 года. Осенью его продлили на 120 дней, а в середине марта еще на 60 дней.

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