Тегеран осудил удары Израиля по Сирии

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дипведомстве Ирана осудили израильские удары по Сирии, а также выступили с критикой позиции Совбеза ООН, который воздерживается от действий против Тель-Авива.

МИД Ирана выступил с осуждением ударов Израиля по территории Сирии, которые привели к гибели нескольких человек.

"Официальный представитель МИД (Ирана - ред.) Исмаил Багаи осудил наземное и воздушное вторжение израильского режима в район Бейт-Джан на юге Сирии и убийство ряда сирийских граждан"

– МИД Ирана 

Как отметили в дипведомстве Ирана, бездействие Совбеза ООН "вызывает сожаление". 

Согласно информации сирийских СМИ, удары израильских боевых самолетов по Бейт-Джану в районе Дамаска привели к гибели 13 человек. Также сообщается, что бронетехника Израиля направилась в район Дамаск.

