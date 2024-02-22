Вестник Кавказа

Тбилиси сменит герб и флаг, власти объявили конкурс

Тбилиси сменит герб и флаг, власти объявили конкурс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси объявлен конкурс на создание нового герба и флага столицы Грузии. Он продлится с 1 марта по 30 апреля. Победитель получит 10 тысяч лари.

Тбилисский градоначальник Каха Каладзе сообщил, что с 1 марта стартует конкурс по выбору нового герба и флага грузинской столицы.

Мэр города отметил, что новые герб и флаг должны соответствовать закону "О государственных символах Грузии". С этой целью организована комиссия, куда вошли историки, геральдисты, художники и другие специалисты.

Отмечается, что победитель конкурса получит 10 тыс лари (около $3,7 тыс). Каладзе выразил надежду, что скоро Грузия получит свои символы, которые будут соответствовать всем правилам.

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