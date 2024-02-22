Вестник Кавказа

Футбольный клуб из Тбилиси может получить новое название

ФК
© Фото: официальный сайт футбольного клуба “Сабуртало“
Тбилисский "Сабуртало" может сменить название, сообщили в руководстве клуба. В ближайшем будущем данный вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома Федерации футбола Грузии.

В Грузии могут переименовать футбольный клуб "Сабуртало". Об этом сообщил его президент Тариэл Хечикашвили.

Он подчеркнул, что новым названием клуба станет "Иберия 1999".

"С точки зрения маркетинга мы также увидели, что "Иберия" лучше звучит на европейском рынке. Мы также не хотим ограничивать фанатов одним районом"

– Тариэл Хечикашвили

Президент клуба также пояснил, почему в названии будет присутствовать число "1999". По его словам, это делается для того, чтобы команду не путали с клубом "Иберия 2010", который в настоящее время выступает в четвертом дивизионе.

"Исполком Федерации футбола обсудил переименование, и если будет положительный ответ, мы будем играть в новом сезоне под названием "Иберия 1999" и будем участвовать в Кубке Европы под этим названием"

– президент "Сабуртало"

Напомним, ФК "Сабуртало" был создан летом 1999 года. Прошлый сезон команда завершила на 6-м месте, набрав 51 очко.

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